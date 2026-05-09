Zonguldak'ta 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde heyelan meydana geldi. Ağaç ve toprak yığını terminal iç yolunu ulaşıma kapattı. Heyelanın ardından ekipler temizlik çalışması başlattı.
Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Zonguldak Belediyesi 100. Yıl Terminali'nde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Terminalin istinat duvarının üst tarafındaki alandan kopan ağaç ve toprak yığınları heyelana sebep oldu.
Terminalin iç yolunu kapatan heyelan sebebiyle can ve mal kaybı yaşanmazken ekipler temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: İHA