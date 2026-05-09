Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinde arama kurtarma ekipleri bu kez hayat kurtarmak için değil çevreyi atıklardan kurtarmak için çalıştı. İklim krizine dikkat çekmek isteyen ekipler yaklaşık 40 metrelik falezlerden onlarca torba çöp topladı.

Antalya'da faaliyet gösteren arama kurtarma ve dağcılık ekipleri Antalya Valiliği koordinasyonu ve AFAD iş birliğiyle falez temizliği ve çevre farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Özel güvenlik önlemleriyle 40 metre yükseklikten falez yamaçlarından iple erişim teknikleri kullanarak inen ekipler, kayaların arasına sıkışan atıkları tek tek topladı. Arama kurtarma ekipleri, torbalarca atık çıkarırken cam şişeler, plastik ambalajlar, sigara izmaritleri ve hatta lastik tekerlekler dikkat çekti.

Etkinlikle temiz çevre, güvenli yaşam ve sürdürülebilir doğa anlayışına katkı sunmayı hedeflediklerini belirten MAKSAT Arama Kurtarma Dernek Başkanı Alp Özal, 'Antalya'mızın en değerli doğal miraslarından biri olan falezlerin korunması, sadece çevresel bir sorumluluk değil; gelecek nesillere bırakacağımız yaşam alanlarına sahip çıkma bilincidir. Gerçekleştirilen bu çalışmada ekiplerimiz, iple erişim teknikleriyle falez hattında temizlik faaliyetlerine destek sağlamış, çevre güvenliği ve doğa bilincinin önemine dikkat çekmiştir' dedi.