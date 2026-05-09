Koku Atölyesi, Seramik Vazo Boyama Atölyesi ve çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerle Anneler Günü'nü, Forum Denizli'de özel bir deneyime dönüştürüyor.

Ziyaretçilerine özel bir alışveriş ve yaşam deneyimi sunan Forum Denizli, Anneler Günü kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerine özel atölye ve etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Koku deneyimlerinden seramik boyamaya, çocuklara özel eğlenceli aktivitelerden renkli atölyelere uzanan program, Anneler Günü'nü keyifli anlara dönüştürüyor.

MAD Parfüm iş birliğiyle Koku Atölyesi

9 Mayıs'ta MAD Parfüm iş birliğiyle düzenlenen Koku Atölyesi'nde katılımcılar, farklı koku notalarını tanıyarak kendi tercihleri doğrultusunda özel bir deneyim yaşayacak. Yapılan açıklamaya göre; etkinliğe Forum Denizli'de tek seferde 3 bin 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler katılım sağlayabilecek. Toplam 24 kişi ile sınırlı atölye, 3 seans halinde düzenlenecek ve her seansta 8 kişi yer alacak.

Çocuklar da unutulmadı

10 Mayıs'ta ise Seramik Vazo Boyama Atölyesi ile birlikte çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler Forum Denizli'de ziyaretçilerle buluşacak. Sosis balon dağıtımı ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar keyifli vakit geçirecek. Seramik vazo boyama atölyesi 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde üç seans halinde gerçekleştirilecek. Etkinlik toplam 75 kişilik kontenjan ile sınırlı olacak.

ODTÜ Koleji öğrencilerinden resim sergisi

Ayrıca ODTÜ Koleji öğrencilerinin hazırladığı karma resim sergisi, 9-10 Mayıs tarihlerinde Forum Denizli'de sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışı 9 Mayıs'ta saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Açılış programının ardından öğrencilerin hazırladığı dans ve koro gösterileri sahnelenecek.