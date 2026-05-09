Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Mahallemde Maç Var' projesinde Son 32 Turu kura çekimi gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerden gruplarından çıkmayı başaran 32 takımın eşleşmeleri belli oldu.

Denizli Polisevi'nde düzenlenen kura çekiminde gençlerin heyecanı ve rekabet ruhu salona yansıdı. Spor aracılığıyla gençleri bir araya getirmeyi amaçlayan proje kapsamında Son 32 eleme turunun başlangıç tarihi de açıklandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, açılış müsabakasıyla birlikte büyük heyecanın sahaya taşınacağı belirtilerek tüm takımlara başarı dileklerinde bulunuldu. Vatandaşlar da müsabakalara davet edildi. Mahallemde Maç Var' projesi Son 32 Turu açılış karşılaşması, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Kınıklı KYK Futbol Sahası'nda oynanacak.