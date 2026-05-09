Kadıköy'de gece saatlerinde bir galerinin önünde yanmaya başlayan otomobil, yanındaki araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale gelirken, çevredeki dükkanlarda maddi hasar oluştu.

Olay Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir galerinin önünde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki diğer araçlara da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası, araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle galeri ve bitişiğinde bulunan dönerci dükkanında maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.