Zonguldak’ta freni patladığı iddia edilen yolcu minibüsü duvara çarptı. Kazada minibüste bulunan 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Merkez ilçe Çınartepe Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. U.E. (61) idaresindeki 67 M 0059 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 14 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri oydra trafik güvenliğini sağlarken, kazaya karışan yolcu minibüsü çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.