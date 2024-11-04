Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde topladıkları mantardan yedikten sonra fenalaşan 3 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadıoğlu köyünde yaşayan Kemalettin Oral ile Kalaycıoğlu köyünde yaşayan Muhammet Yılmaz ve Gülcan Yılmaz, ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleri ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin yedikleri mantardan zehirlendiği üzerinde durulurken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kolluk kuvvetleri tarafından her iki köy ve çevre köylerdeki muhtarların zehirli mantarlar konusunda günler öncesinden uyarıldığı ileri sürüldü.