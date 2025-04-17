Zonguldak Müftülüğü 2025 yılı Hac Eğitim Seminerini duyurdu.

Merkez, Kozlu ve Kilimli bölgelerinden hacı adaylarını bir araya getirecek olan seminer, 21-22 Nisan 2025 tarihlerinde Zonguldak İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Seminer, belirtilen tarihlerde sabah 09:00’da başlayıp 16:00’a kadar sürecek. Hac ibadetini yerine getirecek adaylara yönelik düzenlenecek olan eğitimle, hac hazırlık sürecinde adaylar bilgilendirilecek.

Zonguldak Müftülüğü yetkilileri, "Hacı adaylarımızın bu kutsal yolculuğa en iyi şekilde hazırlanmaları için elimizden gelen desteği sağlayacağız" açıklamasında bulundu.