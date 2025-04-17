Zonguldak Müftülüğü 2025 yılı Hac Eğitim Seminerini duyurdu.

Merkez, Kozlu ve Kilimli bölgelerinden hacı adaylarını bir araya getirecek olan seminer, 21-22 Nisan 2025 tarihlerinde Zonguldak İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Seminer, belirtilen tarihlerde sabah 09:00’da başlayıp 16:00’a kadar sürecek. Hac ibadetini yerine getirecek adaylara yönelik düzenlenecek olan eğitimle, hac hazırlık sürecinde adaylar bilgilendirilecek.

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Zonguldak Müftülüğü yetkilileri, "Hacı adaylarımızın bu kutsal yolculuğa en iyi şekilde hazırlanmaları için elimizden gelen desteği sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA