Zonguldaklı Kemal Danacı’nın yönetmenliğini yaptığı; eleştirmenler tarafından buluntu-korku türünde Türkiye’de çekilmiş en başarılı örneklerden biri olarak gösterilen Kara Neme Gelin Deresi filminin devamı niteliğinde olan Kara Neme 21 Şubat’ta vizyona giriyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Zonguldaklı Kemal Danacı’nın yaptığı filmin oyuncu kadrosunu Erol Sertel, Betül Baktarhan, Emir Hızır, Ali Aslan, Yeşim Gedik, Aykan Sağ, Murat Yılmaz ve Vahdet Demiryürek oluşturuyor.

Çekimleri Çaycuma ve Gökçebey ilçesinde tamamlanan filmin hikayesi şöyle;

"bir köyde gerçekleşen intihar vakasından sonra, haber muhabiri Nihan ve Kameramanı Öner, olayın gerçekleştiği yere giderler. Polis Memuru Hikmet’in de olaya dahil olmasıyla, Arif Usta’dan aldıkları bilgiler olayları işin içinden çıkılmaz bir hale getirir."

Filmin 21 Şubat’ta tüm Türkiye’de gösterime gireceğini bildiren Yönetmen Danacı, "Korku gerçek oldu, sloganıyla çektiğimiz filme tüm korku severleri bekleriz " diye konuştu.