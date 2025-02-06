Zonguldak’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Ereğli kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Kar küreme araçları gece boyunca mesaisini sürdürürken bazı güzergahlarda konvoylar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından il genelinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi. Zonguldak-Ereğli kara yolunda da sürücüler gece saatlerinde bastıran kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir sürücünün kontrolden çıkan aracı kanala düştü. Bir tır sürücüsü rampa yukarı çıkmaya çalıştı. Kara yolları ekipleri gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü.

Bazı güzergahlarda ekiplerin çalışmaları nedeniyle konvoylar oluştu. Yolda kalan bazı araçlar sebebiyle ekipler seferber oldu. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndaki mesaisini tamamlayın evine gitmek isteyen bir personel ise "Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Kozlu’dan geliyoruz. TTK personeliyiz. Kar küreme aracı burada kalmış. Biz de Karadeniz Ereğli istikametine geçeceğiz. Aracın kalkmasını bekliyoruz. Çekiciyle aracı çekecekler" diye konuştu.

Trafik ekipleri ise trafiği kontrollü sağlayarak çalışmalara destek verdi.