Zonguldak Belediyesi tarafından kara taşıtları çalışma izin belgelerine yüzde 2 bin 300’e varan zam yapmasının ardından taksici ve dolmuşçu esnafı konvoy oluşturarak belediye binası önünde eylem yaptı.

Zonguldak Belediyesi’nin M ve T plakalı araçların çalışma izin belgelerine yüzde 2 bin 300’e varan zam yapmasının ardından araç sahipleri, Şoförler Odası önünde toplanarak belediye binası önüne konvoy oluşturdu. Çevik kuvvetin de güvenlik tedbiri aldığı eylemde esnaflar belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak CHP’li belediye başkanı Tahsin Erdem belediye önüne inerek esnafla görüşmeyeceğini söyleyince tansiyon yükseldi.

Bazı esnaflar "Korkak başkan", "Başkan istifa" sloganları attı. Gazetecilere açıklama yapan Şoförler Odası Başkanı Osman Bahar, "Başkanımıza ’aşağıya in de esnafa derdini anlat. Bu sıkıntıyla ilgili ne gibi çözüm önerin var’ diye sorduğumuzda 2025 yılında zam yapmamayı taahhüt ediyor. Esnafa bunu anlatmasını istedim. Böyle çözüm noktası olmaz. Bu milletin ayağına seçim zamanı gidiliyor. Herkesten oy isteniyor. Bir sürü vaatler veriliyor. Gelip de kendi sıkıntısını esnafa anlatabilirdi. Üç ay önce yüzde 900 zam yapıldı. O günün şartlarında istesek mahkemeye verirdik. Türkiye’nin hiçbir yerinde yüzde 900 zam yapılmaz. Biz iyi niyetle bakılıyorsa bunu kendi aramızda minimize ettik. Bir şey söylemedik. Ama gelinen noktada üç ay sonra yüzde 50 gibi bir zam yapılınca işin boyutu gelinen noktada değişti. Bizim esnafımız zaten mahallelere çalışıyor. Burası bir sanayi şehri değil. Herkes mahalleye gidip geliyor, emekli kenti olan bir Zonguldak" dedi.

Kendilerine yapılan zammı ücretlere yansıtmaları halinde vatandaşların tepkisinin olacağını ifade eden Bahar, "Zaten Zonguldak’ta öyle bir hatlar var ki günde bir iki sefer çalışıyor. Emekli kenti. Bir sürü insan emekli. Şu anda emeklilerimizden bu gördüğünüz esnaf öğrenci parası alıyor. Bu kadar zammı yapıp da esnafın buna kendi fiyatına eklememesi düşünülemez. Çünkü bunu karşılaması mümkün değil" dedi.

Esnaflar tepkilerini gösterdikten sonra belediye binası önünden ayrılarak kısa süreli kontak kapattı. Vatandaşlar ise duraklarda bekleyişini sürdürdü.