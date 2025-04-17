Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, il genelinde yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında önemli bir eğitim düzenledi.

Merkez Sosyal Hizmet Merkezi personellerinden Naciye Dülger, başvuruda bulunan evlenecek çiftlere Evlilik Öncesi Eğitimi vermek üzere bir araya geldi. Çiftlerin evlilik öncesinde doğru bilgi ve bilinçli bir adım atmaları; evlilik hazırlıklarını daha sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilmeleri için gerekli bilgi birikimi paylaşıldı.