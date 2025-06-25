Çankırı’da 8 buçuk milyon yıllık fosillerin sergilendiği ve ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartan Çankırı Müzesi, 2024 yılında 30 bin kişiyi ağırladı.

Çankırı’da, 2. Abdülhamit döneminde inşa edilen ve yaklaşık 80 yıl hükümet konağı, 27 yıl ise adliye olarak hizmet veren tarihi bina, 2017 yılında yapılan restorasyonun ardından Çankırı Müzesi’ne dönüştürüldü. Doğa tarihi, arkeoloji ve etnografya olmak üzere üç ana bölümden oluşan müzede, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol’un başkanlığında Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi’nden çıkarılan fosiller sergileniyor. Sergilenen fosiller, ziyaretçileri milyonlarca yıl öncesine götürüyor. Müze içerisinde gergedangiller, zürafagiller, atgiller ve hortumlular ailelerine ait çeşitli çene, iskelet ve kafatası fosilleri yer alırken, kılıç dişli kaplan fosili ise müzenin büyük ilgi çeken parçaları arasında bulunuyor. Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi ağırladıklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, 2024 yılında müzenin 30 bin ziyaretçi ağırladığını söyledi.

"2023 yılında yaklaşık 24 bin olan ziyaretçi sayımız 2024 yılı itibari ile 30 bini aşmıştır"

Eczacılığın sembolü olarak bilinen kadehe sarılı yılanında müzede sergilendiğini söyleyen Ovacıklı, "Müzemiz, 1905 yılında yapılmış ve 3 bin metrekare kapalı 600 metrekare açık alana sahiptir. 1985 yılına kadar Çankırı Valiliği, 2012 yılına kadarda Çankırı Adliyesi 2017 yılında ise yapılan restorasyon ile Çankırı Müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müzemizde, Kalkolitik ve Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma dönemlerine ait eserlerin sergilendiği arkeoloji bölümü, 1997 yılından bu yana Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam eden çorak yerler omurgalı fosilden elde edilen yaklaşık 43 türde 4 binden fazla fosilin bir kısmı müzemizde sergilenmektedir. Buradaki en önemli eserlerimizden bir tanesi de kılıç dişli kaplandır. Çocuklarımızın çizgi film kahramanı olarak bildiği, Çankırı’daki etkinliklerin sembol ismidir. Bu da yine müzemizde sergilenmektedir. Bölgenin sosyal ve kültürel özelliklerini ve insanımızın yaşam tarzının sergilendiği etnografya bölümümüz var. Burada da Selçuklu döneminde 1235 yılında yapılan günümüzde eczacılığın sembolü olarak kullanılan kadehe sarılı yılan en önemli eserimizdir. Müzemiz yoğun ziyaretçi ağırlamaktadır. 2023 yılında yaklaşık 24 bin olan ziyaretçi sayımız 2024 yılı itibari ile 30 bini aşmıştır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görmektedir" dedi.