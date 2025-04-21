DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, geçtiğimiz hafta soğuk hava nedeniyle meydana gelen zirai don olayının yaşandığı Sucuk köyünde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Düzce genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle meydana gelen zirai don olayının ardından tarımsal üretimde zararlar yaşandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan don, başta fındık olmak üzere birçok ürünü olumsuz etkiledi. AK Parti MKYK üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, zirai don olayından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunmak üzere Suncuk Köyü’nü ziyaret etti. Keşir, üreticilere tarım sigortalarına dikkat çekerek, "Bir önceki yıl kuraklık, bu sene don. Görünen o ki iklim değişikliğiyle birlikte her yıl farklı risklerle karşı karşıya kalacağız. Devletimiz tarafından desteklenen TARSİM, bu süreçte üreticiler için çok önemli bir güvence. Sigorta priminin yüzde 70’i devletimiz tarafından karşılanıyor. Kendimizi korumalıyız" dedi.

Saha incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise, müdürlüğünün teknik personeli tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler için de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Uzun, "Zarar gören mahsullerin üretimi için yapılan harcamaların hasar oranına göre karşılanmasına yönelik bir çalışma başlatılmıştır" dedi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin mağduriyetlerini en aza indirmek, süreci yakından takip etmek ve çözüm üretmek amacıyla tüm ekiplerin sahada görev başında olduğunu vurgulayan Uzun, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.