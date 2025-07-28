Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 12 Nisan’da yaşanan zirai don felaketine rağmen Türkiye’nin kuru kayısı ihracatında önemli bir başarı elde ettiğini belirtti. Haziran ayında 2 bin 618 ton kuru kayısı ihraç edilerek 18 milyon doların üzerinde gelir sağlandığını açıklayan Özcan, 2025 yılında da ihracatın stoklarla devam edeceğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2025 yılı Nisan ayında yaşanan zirai donun kuru kayısı üretimini olumsuz etkilemesine rağmen ihracatın sürdüğünü ve elde edilen gelirlerin sevindirici olduğunu belirtti. Özcan, "2025 yılı için hasat edilebilir bir ürünümüz yoktu. Ancak elimizdeki stoklarla bu yıl da ihracata devam edeceğimizi ifade etmiştik. Nitekim Haziran ayında 2 bin 618 ton kuru kayısı ihraç ederek 18 milyon dolar gelir sağladık" dedi

"Fiyatlar yükseldi, miktar azaldı ama gelirler dengede"

Kayısı fiyatlarında yaşanan sert artışın ihracat miktarını kısmen düşürdüğünü belirten Özcan, "Nisan sonrası fiyatlarda çok ciddi bir artış yaşandı. Bu da ihracat miktarının 3 bin ton seviyelerine gerilemesine neden oldu. Gelirlerde belirgin bir düşüş olmadı. Hatta son iki ayda ihracat ortalamamız 7 doların üzerine çıktı. Önümüzdeki aylarda bu rakamın 9-10 dolar bandına çıkacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı

İlk 6 ayda 29 bin 704 ton ihracat

2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen toplam kuru kayısı ihracatına ilişkin de bilgi veren Özcan, "Yılın ilk altı ayında toplamda 29 bin 704 ton ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracattan elde edilen gelir 150 milyon doların üzerinde. 12 Nisan’da yaşanan felaket olmasaydı, bu yılki hedefimiz olan 100 bin ton ihracata ulaşmamız mümkündü" ifadelerini kullandı

"Malatya kuru meyve ihracatında liderliğini koruyor"

İhracat sezonunun 1 Ağustos’ta tamamlanacağını belirten Ramazan Özcan, Ağustos 2024’ten bu yana toplamda 70 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Özcan, "Türkiye kuru meyve ihracatında özellikle kuru kayısıda gücünü koruyor. Malatya da bu konuda öncü rolünü sürdürüyor" diye konuştu