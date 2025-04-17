Afyonkarahisar’da yaşanan zirai don olayı, tarım alanlarında büyük hasara yol açarken, üreticilerden gelen ihbarlar üzerine il merkezi ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Hasar tespit çalışmaları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar’da etkili olan zirai don, tarım arazilerinde önemli kayıplara neden oldu. Tarım üreticileri, olumsuz hava şartlarının ürünlerinde yol açtığı zararın tespiti için yetkililere başvurdu. İl ve ilçe müdürlüklerinin koordinasyonunda, teknik ekipler sahada incelemelerine devam ediyor.