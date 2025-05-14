Galatasaray, finalde karşılaştığı Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek 63. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün’ün ara pasında Okay ile ikili mücadelenin ardından topla buluşan Osimhen’in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
63. dakikada ani gelişen atakta topla buluşan Morata’nın pasında meşin yuvarlağı alan Yunus’un tek pasına ceza sahası solundan Osimhen’in dokunuşu filelere gitti. 0-3
67. dakikada sağ kanattan topu alan Osimhen’in içeri çevirdiği topa Morata’nın sert vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
73. dakikada Draguş’un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca’nın yerden penaltı noktasına çevirdiği topa Nwakaeme’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kaldırıldı.
84. dakikada Yunus’un pasıyla topu alarak rakip yarı sahanın tamamını kat eden Jakops’un karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
85. dakikada atılan uzun pasla buluşan Draguş’un kaleci Günay’ı çalımladıktan sonra sol çaprazdan kaleye vuruşunda top dışarı çıktı.
89. dakikada Yunus’un ceza sahası soluna uzun pasına Morata’nın tek vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov (John Lundstram dk. 45+2), Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy (Serdar Saatçı dk. 80), Okay Yokuşlu (Denis Draguş dk. 59), Ozan Tufan (Muhammed Cham dk. 80), Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Simon Banza (Edin Visca dk. 59)
Yedekler: Taha Tepe, Danylo Sikan, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 71), Eren Elmalı (İsmail Jakobs dk. 78), Mario Lemina (Kerem Demirbay dk.71), Lucas Toreira, Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 61), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen (Dries Mertens dk. 71)
Yedekler: Fernando Muslera, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Barış Alper Yılmaz (dk. 6) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Stefan Savic, Lundstram (Trabzonspor), Gabriel Sara, Mertens (Galatasaray)