Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muçi, rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0
79. dakikada Semih Kılıçsoy’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında Rashica’nın, içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Joao Mario boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rashica’nın içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Fahri Kerem Ay’ın yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Şenol Bektaş
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut (Fahri Kerem Ay dk. 83), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Salih Uçan (Svensson dk. 73), Chamberlain (Gedson Fernandes dk. 62), Muçi (Rashica dk. 72), Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu (Yakup Arda Kılıç dk. 63)
Yedekler: Mert Günok, Baran Can, Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Arda Özüarap
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Kırklarelispor: Burak Sarı, Raşit Yöndem, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya (Emir Miray Köksal dk. 90), Semih Üstün (Yücel Candemir dk. 82), Taşkın Kartal, Denizhan Taşkan (Hozan Harman dk. 90), Erdem Dikbasan, Eray Karataş (Berke Can Özsoy dk. 90+1), Okan Derici (Cemil Devrim dk. 90+1)
Yedekler: Erkam Erginsoy, Emre Balkı, Rüzgar Derici, Ertuğrul Tüysüz, Burak Bozbey
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Goller: Muçi (dk. 62), Joao Mario (dk. 79) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Salih Uçan, Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Yücel Candemir (Kırklarelispor)