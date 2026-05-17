Gümüşhane'nin Zigana Dağı mevkiinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zigana Dağı'ndan Trabzon istikametine seyir halinde bulunan 69 ABD 546 plakalı motosiklet, virajın alınamaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Muhammet Alperen Dürüster (24) ile M.E.Ç. (24), yaklaşık 300 metrelik uçuruma savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu uçurumdan çıkarılan Muhammet Alperen Dürüster'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan M.E.Ç.'nin ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.