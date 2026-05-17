Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 2026 Yılı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Bölge Şampiyonası gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis ve Mersin'den gelen ekipler katıldı.

Toplumun kültürel kimliğini, yaşam biçimini, sevinçlerini ve hüzünlerini yansıtan halk oyunlarının sergilendiği yarışmalar, 8 farklı kategoride ve 2 ayrı dalda düzenlendi. Toplam 22 ekibin sahne aldığı organizasyonda, 620 sporcu Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için hazırladıkları performanslarını sergiledi.

'Bugün gençlerimizin heyecanını gözlerinde hissediyoruz'

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Feray Yılmaz, organizasyonun farklı kültürleri bir araya getiren renkli bir mozaik oluşturduğunu belirterek, 'Gaziantep, İpek Yolu üzerinde bulunan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış çok önemli bir şehir. Bugün de bu mozaiğin bir parçasını burada görüyoruz. Bizler halk oyunu deyince aslında kültürümüzün en önemli, en güzel, çok önemli bir konusunu bugün burada gerçekleştirmiş olacağız. Burada atılan her adımda yapılan her figürde aslında çok önemli bir yaşanmışlık var, çok önemli bir hikaye var. Her bölgenin kendine özel anlatımıyla kendine güzel özel fikirleri var. Bugün gençlerimizin heyecanını gözlerinde hissediyoruz. Yarışma için hepsi çok hazırlandılar. Bugün beş ilden altı yüzün üzerinde yarışmacımız grup yarışması için burada bizlere performanslarını gösterecekler. Çok güzel bir buluşmayı bugün hep beraber gerçekleştireceğiz' dedi.

'Gençler bizim geleceğimiz, bu nedenle çok kıymetliler'

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Mersinli Öğütmen de konuşmasında halk oyunlarının kültürün en temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Doğumdan ölüme, hastalıktan düğüne, göçten günlük yaşantımızdaki pek çok yaşadığımız güncel konulara kadar geçmişten bugüne aktarılan giysisiyle, müziğiyle, danslarıyla, geçmişten geleceği canlı performansla sergilenen tek kültür mirasımızdır. Bu nedenledir ki arkeolojiden, antropolojiden bile belki çok daha değerlidir bizler için. Öncelikle yeni yapılan bu muhteşem salonumuzda bize bu grup yarışmasını yapma desteğini veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bu yarışmamızda emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada illerinden birincilikle buraya gelmiş olan 22 ekibimizle bizim gönlümüzün birincisi. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyan, onların belki gelecekte meslek edineceği, belki başka mesleklerde olsa bile hobi olarak devam edeceği halk oyunlarının güzel birer anısı olarak bugünlerden o günlere devam edecek aktivitelerimiz. Gençler bizim geleceğimiz, o yüzden bizler için çok kıymetliler' diye konuştu.