Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı, son yağışların ardından son 33 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı. Barajdaki su seviyesinin dolusavak noktasına kadar yükselmesiyle birlikte bölgede hareketlilik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerden gelen su akışı sonrası Almus Barajı'nda su seviyesi önemli ölçüde arttı. Barajın doluluk oranının kritik seviyeye ulaşmasının ardından suyun dolusavağa yaklaşık 50 santimetre kadar yaklaştığı öğrenildi. Barajın dolduğunu duyan vatandaşlar ise bölgeye gelerek manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşların dolusavak önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Bölge sakinleri, Almus Barajı'nı uzun yıllardır ilk kez bu kadar dolu gördüklerini ifade etti. Dron ile havadan görüntülenen barajda, suyun kıyı seviyesine kadar yükseldiği ve dolusavak bölümüne yaklaştığı dikkat çekti. Yetkililerin barajdaki su seviyesini yakından takip ettiği öğrenildi.