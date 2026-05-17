Gaziantep'in Araban ilçesinde lezzeti ve şifa kaynağı olmasıyla dikkat çekerek çokça tercih edilen 'sarımsak kebabı' sezonu başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen, ünü ülke sınırlarını aşan ve Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünlerden olan Araban sarımsağı, her haliyle çokça tercih edilmeye devam ediyor. Yeşil firik hasadı dönemi başlayan meşhur Araban sarımsağı ile yapılan 'sarımsak kebabı' sezonu başladı. Lezzetiyle damak çatlatan ve yiyen herkesi büyülen Araban sarımsak kebabına her geçen yıl rağbet artıyor. İlaç ve antibiyotikler yerine doğal antibiyotik özelliği taşıyan Araban sarımsağı kebabını tercih eden ilçe halkı restoran ve lokantaların yolunu tutuyor.

Sarımsak kebabının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Arabanlı kebap ustaları, 'Araban sarımsağının yeşil firik hasadına sayılı günler kala sarımsak kebabı mangallardaki yerini almaya başladı. Araban sarımsağı ve kuzu kıyma ile yapılan sarımsak kebabını 20-25 dakika boyunca mangalda pişiyoruz. Ardından 15 dakika boyunca terletme işlemi dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Terletme işleminin sonunda sarımsak macun gibi oluyor ve damak çatlatan lezzetiyle yiyen herkesi büyülüyor' diye konuştu.