Gaziantep’in Nizip ilçesinde yer alan ve dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan Zeugma’da yürütülen arkeolojik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Zeugma’nın Doğu Konut Sektörü’nde yer alan ve zengin mozaik süslemeleriyle dikkat çeken Muzalar Evi’nin 2025 yılında ziyarete açılması hedefleniyor.

Kültürel mirasın korunması için büyük destek

2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle başlayan Muzalar Evi kazı çalışmaları, 2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla hız kazandı. 2014 yılında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi projeye destek verdi. 2019 yılında kazılar tamamlanarak toplamda 938 eser Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne kazandırıldı.

Türkiye İş Bankası’nın Katkıları

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Zeugma’nın ve Muzalar Evi’nin önemine vurgu yaparak, “2012 yılında Prof. Dr. Kutalmış Görkay ile birlikte Zeugma’daki Muzalar Evi kazılarına destek vermeye başladık. Bu eşsiz kültürel mirasın açığa çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalıştık. 2019 yılında kazılar tamamlandı, ardından koruma programı başlatıldı. Şu anda Gaziantep Valiliği ile birlikte korugan yapının inşası devam ediyor. Çalışmalar 2025 yılında tamamlanacak ve Muzalar Evi ziyarete açılacak” dedi.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülmektedir”

Muzalar Evi kazılarını yürüten Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay ise, “Kazılar 2007 yılında başladı. Muzalar Roma Evi’ndeki nihai restorasyon ve konservasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülmektedir. 2012’den itibaren İş Bankası, 2014’te ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi projeye destek verdi. İş Bankası’nın büyük katkılarıyla kazı ve koruma çalışmaları bu noktaya geldi. Şu anda korugan çatı inşaatı sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Muzalar Evi’nin en kısa sürede ziyarete açılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"Zeugma, Dünya Kültür Mirası için önem taşıyor"

Helenistik dönemde Seleukeia ve Apamea adıyla bilinen Zeugma, MÖ 31’de Roma İmparatorluğu’na bağlanarak “Zeugma” adını aldı. Roma döneminde altın çağını yaşayan kent, mozaikleriyle “mozaik şehri” ünvanını kazanmış durumda. Muzalar Evi, Zeugma’nın kültürel ve sanatsal zenginliğinin en iyi yansımalarından biri olarak ön plana çıkıyor.

2025 yılında ziyaretçilere açılması planlanan Muzalar Evi’nin, Gaziantep ve Türkiye turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.