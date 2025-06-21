Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu, İzmir’de düzenlenen Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’nde sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Türkiye’nin yanı sıra birçok farklı ülkeden seçkin koroların katıldığı festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılıma ve yüksek sanat seviyesine sahne oldu.

Festivalde sahne alan Zeki Müren GSL Korosu, sanatsal yorumları, güçlü sahne enerjisi ve yüksek müzikalitesiyle izleyicilerden tam not aldı. Koro, performansıyla yalnızca dinleyicilerin değil, festival jürisinin de dikkatini çekerek organizasyonun en prestijli ödüllerinden biri olan Müzikate - Müzikal Dinamiklerde Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Festival kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koro Şefi Turgay Yıldırım, bu yıl festivale dördüncü kez katıldıklarını belirterek, "Böylesine köklü ve uluslararası düzeyde değerli bir organizasyonda sahne almak bizim için büyük gurur. Genç koristlerimizin emeği ve disiplini sayesinde bu başarıya ulaştık. Emeği geçen tüm öğrencilerime ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, bu yıl da farklı ülkelerden gelen koro topluluklarının kültürel ve sanatsal paylaşımına ev sahipliği yaptı. Zeki Müren GSL Korosu’nun ödüllü performansı ise festivalin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.