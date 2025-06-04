Sivas’ın Zara ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde açılan canlı hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Besiciler, vekaletle yapılan bağışların satışları düşürdüğünü belirtiyor.

Zara’da Kurban Bayramı öncesinde kurulan canlı hayvan pazarındaki satıcılar, bu yıl beklenen hareketliliğin yaşanmadığını söyledi. Besiciler satışların düşük olduğunu belirtirken, yetkililer de pazar yerini ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi. Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Aydın ve Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek’in katıldığı ziyarette besiciler, vekaletle kurban kesimlerinin artması, bayram tatilinin kısa olması, gurbetçilerin ilçeye gelmemesi ve hayvan pazarının sadece bayram öncesi kısa süreliğine açılması gibi nedenlerle satışların düştüğünü dile getirdi.

Satışların geçen yıla göre çok düşük olduğunu vurgulayan küçükbaş hayvan üreticisi Salim Demirtaş, "Her kotrada bir koyun, iki koyun. Gurbetçimiz zaten gelmedi. Özellikle bizi bitiren vekaletli satışlar" dedi. Kurban bağışının üreticiyi etkilediğini kaydeden Demirtaş, "Bir koyuna 15 bin lira fiyat verdiğimizde vatandaş, ’götürür ben 5 bin lira para yatırırım, kurbanım kesilmiş oluyor’ diyor" diye konuştu.

"100 hayvan satan 3 hayvan zor sattı"

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ise, "Geçen yıla nazaran vatandaş 100 hayvan sattığı yerde üç tane hayvan satmış. Bunun da sebebi tamamen az önce üreticimizin anlattığı gibi bağış" dedi. İlçede hayvan pazarı açılmasının talep edildiğini kaydeden Şimşek, "Bir hafta önce başkanımızla da görüştüğümüzde pazarın açılacağının kararını kendi aramızda verdik. Başkanımız sağ olsun, şu anda altyapılarını yapma hazırlığında. Büyük ihtimalle sekizinci ayda hayvan pazarının pazartesi günleri açılması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl müşteri çoktu, bu yıl gurbetçi gelmedi"

Bayram tatilinin kısa olmasının gurbetçi gelişlerini etkilediğini belirten bir başka üretici Yunus Emre Erzeyrek, "Geçen yıl bayram tatili uzundu. Müşterimiz daha fazlaydı. Şu an bayram tatili kısa olması sebebiyle hiçbir gurbetçi gelmedi" diye konuştu.

"Satışlar ahıra düştü, başka ilçelere gitmek zorunda kalıyoruz"

Canlı hayvan pazarının yeniden canlandırılması gerektiğini söyleyen büyükbaş hayvan yetiştiricisi Osman Özen, "Zara olarak biz buranın canlanmasını istiyoruz. Topluma daha faydalı hale gelmesini istiyoruz. İnsanların gelip burada hayvanlarını satmasını istiyoruz. Satışlar genelde ahırlarda pazarlıkla satılıyor. Başka ilçelerin hayvan pazarlarına giderek satıyoruz" dedi.