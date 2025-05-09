Sivas’ta koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Ulaş ilçesindeki Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) ağıllarında yetiştirilen koyunlar, kış aylarında doğum gerçekleştirdi. Doğan kuzular, belirli büyüklüğe ulaştı. Baharın gelişiyle koyun ve kuzuların renkli buluşması gerçekleşti. Her yıl nisan ayında gerçekleşen koyun ve kuzu buluşması, değişken hava şartları nedeniyle bu yıl mayıs ayında gerçekleşti. Günü annelerinden ayrı geçiren yüzlerce kuzu, kapıların açılmasıyla anneleriyle buluştu. Kuzuların kokularından tanıdıkları anneleri ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Buluşma anı dron ile havadan görüntülendi.

İşletme hakkında bilgiler veren Ulaş TİGEM Müdürü Ali Ceran, "Toplam 71 bin 427 dekar tarım arazisinin 50 bin dekarı tarla faaliyetleri için kullanılmakta diğerleri ise kültür dışı ve mera alanı olarak kullanılıyor. İşletmemizde küçükbaş koyun ve köpek yetiştiriciliği yapılıyor. Küçükbaşta Kangal Akkaraman dediğimiz bu bölgede kendini öne çıkarmış verim açısından et ve süt kombinasyonu olan diğer mevcut koyunlara göre kaburga sayısı fazla verimli olan bir ırk yetiştiriyoruz. Bu sene 7 bin 700 ana olmak üzere toplam 19 bin 500 küçükbaşımız var" dedi.

"Annelik duygusu ve yavru hissiyatı ile gerçekleşen bir an"

Koyunların kuzularını kokusundan bulduğunu ifade eden Ceran, "Kuzular annelerini hem seslerinden hem kokularından hızlı bir şekilde duyuları ile birlikte bulup annesine kavuşuyor. Kuzularımızı şu anda meralarımızda da otlatıyoruz. Biz her ne kadar eskiden beri bu işin içinde olsak da her gördüğümüz kuzu-anne buluşmasında ilk gördüğümüz heyecan ve sevinci yaşıyoruz. Kuzu-anne buluşması doğal olduğu gibi gösterişten uzak ve hayvanların fıtratına uygun olarak annelik duygusu ve yavru hissiyatı ile gerçekleşen bir andır. Şahit olduğumuz en güzel sahnelerden bir tanesi de anne-kuzu buluşmasıdır" dedi.