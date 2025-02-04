Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün oynanacak olan Beşiktaş-Kırklarelispor maçı için yüzlerce taraftar İstanbul’a yola çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda bugün saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ile Kırklarelispor mücadele edecek. Kırklarelispor taraftarı, Millet Bahçesi’nde toplanarak coşkuyla besteler söyledi. 39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Ogün Çay, heyecanlı olduklarını ifade ederek galibiyet ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Taraftarlardan Gülşen Gürses de takımlarının yanında olduklarını belirterek destekleyen herkese teşekkür etti.

Takımına destek olmak isteyen taraftarlar 30 otobüs ve 15 midibüs ile İstanbul’a hareket etti.