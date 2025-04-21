Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yürümekte zorluk çeken yaşlı kadın, bölgede devriye görevi yapan yunus polislerinin yardımıyla yolun karşısına geçti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, polislerin davranışı takdir topladı.

Arabacıalanı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yürümekte zorluk çeken yaşlı kadına, devriye gezen yunus polisleri yardımcı oldu. Bir polis memurunun yaşlı kadının koluna girerek destek olduğu, diğer polis memurunun ise trafiği durdurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polislerin yardımıyla yaşlı kadın güvenli bir şekilde yolun karşısına geçti.