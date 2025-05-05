Yurtiçi Kargo, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlediği "Sürdürülebilir Bir Yaşam Seninle Başlıyor" temalı resim yarışmasının sonuçlarını açıkladı.

Yurtiçi Kargo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlediği "Sürdürülebilir Bir Yaşam Seninle Başlıyor" temalı resim yarışmasının sonuçlarını açıkladı. İlkokul ve ortaokul kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce çocuk katıldı. Geleceğin doğaya duyarlı bireylerini teşvik etmeyi amaçlayan etkinlikte, kazanan çocuklara teknoloji ürünlerinden oluşan ödüller verildi.

Yarışmada dereceye giren isimler ise şöyle:

İlkokul kategorisi

1. Karya Nehir Gümüş

2. Defne Sarıgöz

3. Egemen Dilmen

Ortaokul kategorisi

1. Azra Saka

2. Elçin Şahin

3. Ravza Nur Bağış

Yarışmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Soner Arslan, şunları söyledi: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi önemli bir bayramda, onların dünyasını ve çevresel farkındalığını bir araya getiren bu yarışmayı düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam yalnızca bugünün değil, yarının da en kritik meselesi. Bu bilinci çocuk yaşta kazandırmak, hem sektörümüzde hem de ülkemizde geleceğe yapılan en kıymetli yatırımlardan biridir. Katılım gösteren tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yurtiçi Kargo olarak sürdürülebilirlik vizyonumuz, yalnızca çevresel değil aynı zamanda sosyal sorumluluklarımızı da kapsayan bütüncül bir yaklaşıma dayanıyor. Bu kapsamda filomuza kattığımız elektrikli araçlar, kullandığımız geri dönüştürülebilir ambalajlar, dijitalleşen teslimat sistemlerimiz ve ofislerimizdeki enerji verimliliği uygulamalarıyla karbon ayak izimizi azaltmak için somut adımlar atıyoruz. Bu alandaki her projemizle, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için lojistik sektöründe örnek olmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın odağında tek bir hedef var: Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bugün resimleriyle bu hayali canlandıran çocuklarımızın yarın bu vizyonun öncüsü olacağına yürekten inanıyoruz. Onların hayalleri, bizim yol haritamız. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza, onları destekleyen ailelerine ve öğretmenlerine içtenlikle teşekkür ediyoruz."