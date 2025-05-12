Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Kemaliye ilçesini Sivas’ın Divriği ilçesi üzerinden İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870’te inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002’de tamamlandı.

Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye’yi Divriği’ye ve buradan da İç Anadolu’ya bağladı.

Alternatif yolların açılmasıyla şimdilerde turizm amaçlı kullanılan Taş Yolu, doğal güzelliği ve zorlu parkuruyla yurt içinden ve dışından çok sayıda turistin uğrak yeri oldu.

Dünyanın sayılı kanyonları arasında kabul edilen Karanlık Kanyon boyunca devam eden 10 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 45 tünel, çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla her mevsim macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye’de, yürüyüş ya da araçla zorlu yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri ağırlayan Taş Yolu’nun yanı sıra Karanlık Kanyon’da da "Base Jamp" ve "Wingsuit" atlayışları gerçekleştirilebiliyor.