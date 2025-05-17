Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında bin 610 öğrenci teröre karşı bilgilendirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında terör örgütlerinin gençler üzerindeki faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemleri konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, bu faaliyetlerin engellemesi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen etkinlikte 20 ortaöğretim okulunda bin 610 öğrenciye konferans verildi.