Buğday hasadının kıraç yerlerde başladığını, Mayıs ayının ortasından sonra da Çukurova’nın her tarafında başlayacağını belirten, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Her yıl hasat sonrası tarlalarda görülen anız yangınları ciddi çevresel, tarımsal ve toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Anız yakmak bir çözüm değil, toprak için bir felakettir" dedi.

Anız, hasat sonrası tarlada kalan sap ve kök artıklarına verilen isim. Ne yazık ki bazı üreticiler, ikinci ürün ekimi için tarlayı hızlı şekilde temizlemek amacıyla bu kalıntıları yakmayı tercih ediyor. Ancak bu yöntem toprağın yapısını bozuyor, canlılığını öldürüyor ve uzun vadede verimi düşürüyor.

Başkan Doğan, anız yangınlarının yalnızca tarımsal değil, ekolojik ve sağlık açısından da ciddi zararları olduğunu belirterek, "Buğdayın toprağa bıraktığı kök ve saplar yakıldığında, toprakta yaşayan faydalı mikroorganizmalar da yok oluyor. Bu da tarımsal üretimde sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Ayrıca toprağın organik madde oranı düşüyor, su tutma kapasitesi azalıyor. Sonuçta çiftçi bir sonraki yıl daha fazla gübre ve kimyasal kullanmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Anız yakmanın doğaya verdiği zarar bununla da sınırlı değil. Yangınlar kontrolsüz şekilde büyüyerek ormanlık alanlara, yerleşim yerlerine veya altyapı hatlarına sıçrayabiliyor. Ayrıca dumanlar görüş mesafesini daraltarak özellikle karayolu trafiğinde ciddi kazalara neden olabiliyor. Solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyen dumanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için risk oluşturuyor.

Yasal olarak da anız yakmanın yasak olduğunu hatırlatan Doğan, "Çevre Kanunu’na göre anız yakanlara ciddi para cezaları uygulanıyor. Üreticilerimizin, geçici kolaylıklar uğruna hem kendilerine hem çevreye zarar vermemeleri gerekiyor. Çiftçilerimiz alternatif yöntemleri tercih etmeliler. Hasadı toprak yüzeyine yakın yaparak sap miktarını azaltmak, anızları parçalayarak toprağa karıştırmak, ya da sapları biçip hayvan yemi olarak değerlendirmek mümkün. Bu yöntemler hem ekonomik hem de çevre dostudur" dedi.

Doğan, tüm çiftçilerimize çağrıda bulunuyorum, toprağınızı koruyun, anız yakmayın. Çünkü anız yakmak sadece bu yılı değil, geleceğinizi de yakmaktır" şeklinde konuştu.