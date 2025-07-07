Yunusemre Belediyespor’un judocuları, Kocaeli’de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası’nda iki madalya kazanarak Manisa’nın ve Türkiye’nin gururu oldu.

Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 16 ülkeden 459 sporcunun katılımıyla Kocaeli’de düzenlenen Avrupa Judo Kupası’nda Yunusemre Belediyespor rüzgarı esti. Müsabakalarda ter döken Mavi-Beyazlı kulübün judocularından Yağız Duman 34 kiloda gümüş madalya kazanırken, Elif Şanıer de 40 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Gösterdikleri üstün performansla Manisa’nın gururu olan sporculara madalyalarını Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz takdim etti.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, altyapıdan yetiştirdikleri sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımız Yağız ve Elif ile onları eğitip bu günlere getiren milli takım antrenörümüz Derya Çidem’i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.