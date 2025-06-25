Sivas’ta 60 ilden 6 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, U10 yaşta takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, üç ayrı yaş kategorisinde ise 9 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas’ta düzenlenen Minikler 10-11-12-13-14 Yaş Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. 10 minderde 60 ilden 6 bin 500 sporcunun rekor katılımıyla organize edilen büyük organizasyonda Manisa’yı temsil eden Yunusemreli güreşçiler, U10 yaşta takım halinde Türkiye şampiyonu oldu ve üç ayrı yaş kategorilerinde ise toplamda 9 madalyaya imza attı. U10 yaşta 48 kiloda Muhammed Emin Ariç, 62 kiloda Görkem Karaca Alkan altın madalya kazanırken, 44 kiloda Berat Tekin gümüş, 34 kiloda Muhammed Enes Angi ve 68 kiloda Eyüp Akbıyık bronz madalya kazandı. U13 yaşta 34 kiloda Musa Yusuf Tekin gümüş, 68 kiloda Seyit Ali Yıldız bronz, U14 yaşta ise 41 kiloda Hakim Beytullah Kalay altın, 34 kiloda Ayaz Şulan bronz madalyanın sahibi oldu.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın destek ve öncülüğünde sporun birçok dalında başarıdan başarıya koştuklarını söyledi. Güreş altyapısında yeni şampiyonlar yetiştirdiklerinin altını çizen Kanik, "Bu tarihi organizasyonda madalyaları toplayarak Türkiye şampiyonu olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Şampiyonada 4-5 sporcumuz da çeyrek finallerde elenerek madalyayı kıl payı kaçırdı. Altyapımızda çok yetenekli, ahlaklı, pırıl pırıl evlatlarımız var. Çocuklarımızı gelecekte Avrupa ve Dünya şampiyonalarının kürsüsünde de göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.