Odunpazarı Belediyesi, bu yıl sekizincisini düzenlemeye hazırlandığı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ile Eskişehir’in kültür ve sanat hayatına bir kez daha güçlü bir imza atıyor. 29 Haziran-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleşecek festival, "Ahşabın Sesi" temasıyla doğanın ruhunu çağdaş sanatla birleştirecek.

Festival boyunca Türkiye’nin farklı kentlerinden ve yurtdışından gelen dokuz sanatçı, Odunpazarı Meydanı’nda ahşap bloklarla çalışarak eserlerini canlı performanslarla üretecek. Sanatçılar, sabah saatlerinden akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalarıyla ziyaretçilere süreci yakından izleme fırsatı sunacak. Eskişehir’den Cumhur Sarı; İstanbul’dan Eda Taşlı; Bursa’dan Onur Kaya, Muhammed Enes Yetişkul ve Yağız Akdoğan; Tekirdağ’dan Selin Varol; Antalya’dan Turgut Koçak’ın yanı sıra İran’dan Sheida Shokrgozar ve Japonya’dan Yuki Ito, bu yıl festivalin üretken kadrosunu oluşturacak. Ortaya çıkan eserler, 5 Temmuz Cumartesi günü Ahşap Eserler Galerisi’nde açılacak özel bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Odunpazarı Belediyesi’nin yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda katılımcı bir şenlik olarak tasarladığı festival, bu yıl da müzikten dansa, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar pek çok alanda zengin bir içerik sunacak. Festivalin ilk günü, sanatçılarla birlikte düzenlenecek kahvaltı ve şehir turuyla başlayacak. Ardından kortej yürüyüşüyle Odunpazarı Meydanı’na geçilecek ve resmi açılış seremonisi gerçekleştirilecek. Aynı günün akşamı dans gösterileri, konserler ve DJ performanslarıyla festival coşkusu tüm kente yayılacak.

Festivalin ilerleyen günlerinde sanatçılar üretimlerine devam ederken, izleyiciler de ıhlamur ağacı kullanılarak düzenlenen atölye çalışmalarına katılma şansı bulacak. Katılımcılar bu atölyelerde kendi küçük ahşap heykellerini üretme fırsatına sahip olacak. Ahşap oymacılığına duyulan ilgiyi artırmak ve sanatla birebir temas kurma amacını taşıyan bu etkinlikler, festivalin en ilgi gören bölümleri arasında yer alıyor. Çocukların dört gözle beklediği topaç ve tornet etkinlikleri de programda yer alıyor. Ayrıca, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla 4 Temmuz’da düzenlenecek ağaç dikim etkinliği ile festivalin doğayla olan bağı bir kez daha vurgulanacak.

Festival süresince Odunpazarı Belediyesi’nin koordinasyonunda, Hicri Sezen Parkı’nda kurulacak stantlarda yiyecek-içecek hizmeti sunulacak. Aynı alanda yerel üreticiler ve esnaf da stant açarak ürünlerini tanıtma ve satma imkânı bulacak. Böylece Odunpazarı, sanatın ve üretimin bir araya geldiği canlı bir buluşma noktası olacak.

Festivalin tüm organizasyonu Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tanıtım çalışmaları kapsamında açık hava afişlerinden dijital içeriklere kadar çok sayıda mecrada duyurular yapılırken, festival boyunca sosyal medya üzerinden anlık paylaşımlarla geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor. Sanatçılara verilecek katılım belgeleri ile son bulacak olan festival, 6 Temmuz’da sanatçıların uğurlanmasıyla kapanacak.

Odunpazarı Belediyesi’nin sekiz yıldır istikrarla sürdürdüğü bu festival, kente yalnızca sanat eserleri değil, aynı zamanda dayanışma, katılım ve paylaşım ruhu kazandırıyor. Ahşabın sesi, bir kez daha Odunpazarı’ndan tüm Türkiye’ye yayılmaya hazırlanıyor.