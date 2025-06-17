Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yunus Emre Mahallesi 584. sokakta 6 bin metrekarelik alanda park yapımına başladı.

Parkta yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor aletleri, dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle mahalle sakinlerine nefes alabilecekleri modern bir yaşam alanı sunulması hedefleniyor. Aynı zamanda bölgeye estetik değer katması beklenen yeni parkın, çocuklar, gençler ve aileler için sosyal bir buluşma noktası olması planlanıyor.