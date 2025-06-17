Süper Lig’de mücadele eden Görele Belediyesi Kadın Hentbol Takımı’na sağlanan belediye desteği sona erdi.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekonomik nedenler ve Cumhurbaşkanlığı’nın tasarruf tedbirleri doğrultusunda, takımın maddi yükünü artık karşılayamayacaklarını belirtti. "Görele Belediyesi olarak hentbol takımından desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" diyen Dede, belediyeye ait borçlar ve mevcut mali durum nedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.

Kulüp başkanı Somuncu: "Başarılarımız görmezden gelindi"

Kararın ardından Kulüp Başkanı Cihan Somuncu da sosyal medyada bir açıklama yaparak kulübün bugüne kadar Süper Lig’de gösterdiği başarıların görmezden gelindiğini belirtti. Görele’nin Avrupa kupalarında yer almış ilk takımı olduklarını hatırlatan Somuncu, altyapı dahil yaklaşık 200 sporcuya ulaştıklarını ve birçok sporcunun üniversiteye yerleşmesine katkı sunduklarını söyledi. Somuncu, "Yaptığınız işin doğruluğunu bize bu tavırlar gösteriyor. Oynamaya devam edin" ifadelerini kullandı.