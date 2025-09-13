Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Eyüpspor maçıyla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor’u 2-0’lık skorla mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 89. dakikasında Eyüpspor defansının hatasında araya giren Barış Alper Yılmaz’ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi.

Müsabakaya 11’de başlayan 25 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı.