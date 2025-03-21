Sultangazi Belediyesi’nin Ramazan boyunca Balkanlara taşıdığı gönül sofralarında binlerce soydaş bir araya geliyor. Bulgaristan’ın ardından bu kez gönül sofrası Yunanistan Gümülcine’ye taşındı. Yunanistan’da düzenlenen ilk iftar programında Gümülcine Işıklar köyünde soydaşlar, gönül sofrasında buluştu.

İftar sofralarını bu yıl Balkan ülkelerine taşıyan Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sınırımızın kilometrelerce ötesinde Bulgaristan ve Yunanistan’da soydaşlarımızı gönül soflarında buluşturmaya devam ediyor.

Yunanistan’daki ilk iftar Yunanistan’ın Gümülcine şehrinde yaşayan soydaşlar için kuruldu. Işıklar köyünde düzenlenen iftar programına, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin ile eşi Semra Hasan, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Konsolosu Aykut Ünal, Gümülcine Milletvekili Özgür Ferhat katıldı.

"Soydaşlarımızla kardeşliğimiz daim"

İftar programında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ramazan ayının bereketini Evlad-ı Fatihan topraklarında soydaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu güzel gök kubbe altında, rahmet bereket ayı olan Ramazan’da Sultangazi’den buraya gelerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biriz, beraberiz ve hep birlikteyiz. Bu coğrafyadaki kardeşlerimizin birlik ve beraberliği çok kıymetli. Sultangazi Belediyesi olarak Ramazan’ın başından bu yana sınırımızın diğer tarafındaki soydaşlarımızla iftar programlarında bir araya geliyor, Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşıyoruz. Yunanistan’daki ilk iftar soframızı da Gümülcine’de siz değerli kardeşlerimiz için kurduk. Ramazan’ın sonuna kadar gönül sofraları kurmaya devam edeceğiz. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi bozmasın" diye konuştu.