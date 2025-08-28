Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Panathiakos gibi bir takımı yenersek, Avrupa’da radara gireriz" dedi.

Maçı kazanarak yola devam etmek istediklerini belirten Yıldırım, "Panathinaikos güçlü bir ekip, Yunanistan’ın güçlü bir takımı. İlk maçı geçen hafta orada oynadık. Şanssız bir şekilde 2-1 yenildik. Hak etmedik bize göre. İlk yarı mükemmel oynadık. İkinci yarı öne geçtik ama iki duran top ve ikinci golü yaptığımız hata kaleciyle öndeki oyuncunun anlaşamamasından dolayı. Biz buralardan inşallah ders aldığımızı umuyoruz. Biz bugün gerçekten rövanşı alıp yani Avrupa Ligi’nde yolumuza devam etmek istiyoruz. Samsunspor olarak bize yakışan da bu. Panathiakos gibi bir takımı yenersek, Avrupa’da radara gireriz. Samsunspor’un da dünya sıralamasında büyük bir atlama yapacağına inanıyoruz. Ondan sonra adım adım yarın önce kurallar çekilecek, ona bakacağız. Ondan sonra da onlara göre çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.

Bu yıl ligde ilk 5’i hedeflediklerini belirten Yıldırım, "Taraftarım bana güvensin. Avrupa’da gerekeni yapmaya çalışacağız ama bizim için öncelik sürdürülebilir bir takım olmak Türkiye Süper Ligi’nde. Bunu da biz açık ve net söyleyeyim. Burada işte lig zaten belli. Galatasaray kadro ve yaptığı son transferlerle açık ara şampiyonluğu bas bas bağırıyor, ’birinci adayım’ diyor. Oradan Beşiktaş geliyor. Trabzon çok iyi bir başlangıç yaptı, üçte üç yaptı. Bu hafta sonu da onlarla maçımız var. Yani biz de onları zorlayacağız. Samsunspor’da bu sene biz ilk 5’le bitirirsek başarılıyız, bitiremezsek başarısız. Avrupa’da da yeni hedef son 24’e, son 16’ya kalmak. Buralara kalırsak başarılıyız, kalamazsak başarısız. Çok net. Yani gri alan yok bizde. Ya siyah ya beyaz. Bu kadar net" şeklinde konuştu.