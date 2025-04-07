Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 18 kişilik grup, İran’ın Tebriz şehrinin tarihi alanlarını gezdi.

Mehdi Gözey ve Vahit Vahid Arjomand rehberliğindeki 18 kişilik Yüksekovalı grup, İran’ın Urmiye ve Mahabad şehirlerinin ardından Tebriz’deki tarihi alanlarını ziyaret ederek, bölge rehberinden bilgi aldı. Tebriz kentinde bulunan Şah Gölü, Şairler Anıtı, Kaçar Müzesi, Gök Mescidi, Azerbaycan Müzesi, Eynalı Dağı ve Gölü, Tebriz Kapalı Çarşısı ve Saat Meydanı’nı ziyaret eden grup, tur programını tamamladıktan sonra Yüksekova’ya döndü.

Yüksekovalıları gezdiren rehber Vahit Arjomand, "18 kişilik grubumuzla birlikte Tebriz’de yaptığımız turda Şah Gölü, Şairler Anıtı, Kaçar Müzesi, Gök Mescidi, Azerbaycan Müzesi, Eynalı Dağı ve Gölü, Tebriz Kapalı Çarşısı ve Saat Meydanı’nı ziyaret ederek keyifli bir tur yaşadık. Tüm ziyaret ettiğimiz mekanlar tarihi öneme sahiptir. Çok güzel ve keyifli bir turdu. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Şairler Anıtı’nda görev yapan Sadr Mohamadi ise, "Burada önemli şairlerin anıları var. Yaklaşık 400 şair bu anıtta yer alıyor. Tebriz’i ziyaret etmek isteyen herkesi buraya bekleriz. Burada tarihimizi en güzel şekilde yansıtıyoruz. Dışarıodan gelen tüm misafirlerimizin rahat bir ziyaret geçirmelerini diliyoruz" dedi.