Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracın çaptığı genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi’nde bulunan Yüksekova Devlet Hastanesinin yakında medyana geldi.

Sağlı ve sollu araçların yoğun olduğu yoldan karşıya geçmek isteyen 20 yaşındaki Tayyip Atlı isimli genç, aracın çarpmasıyla yere savruldu. Olayı gören çevredekiler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada durumu kötü olan Atlı, Hakkari’ye sevk edildi. Atlı’nın durumu ciddiyetini korurken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.