Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği çerçevesinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de tarım sayımı başlatıldı.

Tarımsal üretimle uğraşan tüm çiftçilerin faaliyetlerinin en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alınacağı sayım kapsamında Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de çalışmalara başladı. Devletin tarım politikalarına yön verecek bu sayım, oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm üreticilerin bu önemli sayıma aktif katılımını bekliyor. Her bir üreticinin katılımının hem kendi işletmeleri hem de Türkiye tarımının bütünü açısından büyük önem taşıyor" denildi.