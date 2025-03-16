TFF Kadınlar 1. Lig Şampiyonluk Grubu’nda Yüksekova Spor, Giresun Sanayispor ile 1-1 berabere kaldı.

Yüksekova Spor, TFF Kadınlar 1. Lig Şampiyonluk Grubu 5. maçında Giresun Sanayi Spor ile sahasında karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan Maçın 10. dakikasında Yüksekova Spor’un oyuncusu Madiba Lee attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı üstün tamamlayan Yüksekova ekibi, ikinci yarıda da üstünlüğünü korumaya çalıştı. 85. dakikada Giresun Sanayispor’dan Rabia Karagül’ün golü skoru 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.