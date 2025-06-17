HAKKARİ (İHA) – Hakkâri’nin Yüksekova İlçe Müftülüğü, 2018 yılından bu yana bin 600’e yakın çiftin resmi nikâh işlemini gerçekleştirdi.

Yüksekova’da nüfus artışı ve şehirleşmeyle birlikte evlilik işlemlerinde de artış gözlemleniyor. İlçe Müftülüğü bünyesinde sürdürülen resmi nikâh işlemleri ise hız kesmeden devam ediyor. İlçede 7 yıl içinde toplamda bin 600 çiftin resmi nikâhı kıyıldı.

"Ayda 25 çiftin nikahını kıyıyoruz"

Yüksekova İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkilendirmesiyle 2018 yılından bu yana resmi nikâh kıyma işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Sevük, "Ortalama olarak aylık 25 çiftin resmi nikâhını kıyıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda müftülüğümüze teveccühü her geçen gün artıyor. Son 7 yılda 1600 çiftin nikâhını gerçekleştirdik. Hepsine Allah’tan ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi. Bu yıl içerisinde yapılan başvurularda dikkat çekici bir artış yaşandığını da belirten Müftü Sevük, "Halkımız, müftülüklerimizin resmi nikâh kıyma yetkisini artık daha fazla benimsiyor. Her yıl artan sayılar da bunu gösteriyor. Bizlere güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Resmi nikâh elzemdir"

Konuşmasında yalnızca dini nikâh kıydıran vatandaşlara da uyarılarda bulunan Sevük, resmi nikâh olmadan kıyılan dini nikâhların hukuken geçerli olmadığını hatırlattı. Sevük, "Resmi nikâh yasal bir zorunluluktur. Biz de dini nikâhı, ancak resmi nikâhın ardından kıyıyoruz. Bu konuda tüm çiftlerimizi bilinçli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe Müftülüğü, vatandaşların evlilik süreçlerini hem yasal hem de dini açıdan sağlıklı bir zeminde gerçekleştirmeleri için hizmetlerine aralıksız devam ediyor.