Hakkari’nin Yüksekova Devlet Hastanesinin otopark alanında yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Hastane yönetimi tarafından gerçekleştirilen düzenlemeyle otoparka yeni park çizgileri ve işaretlemeler yapıldı. Böylece araçların daha düzenli park etmesi ve otopark kapasitesinin verimli kullanılması hedefleniyor. Hastane önündeki otopark, artan araç trafiği nedeniyle zaman zaman karışıklıklara yol açarken, hasta ve hasta yakınlarının park yeri bulmasını zorlaştırıyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle her park yeri belirgin çizgilerle ayrıldı. Bu sayede sürücülerin araçlarını daha düzgün şekilde park etmesi ve otoparkın daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

Hastane yönetimi, yapılan çalışmanın hasta ve çalışan memnuniyetini artıracağını belirtti. Ayrıca, otoparktaki düzenin hastane çevresindeki trafik yoğunluğunu da azaltması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların park kurallarına uyması konusunda duyarlılık gösterilmesini istedi.