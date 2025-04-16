Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti’nin Yukarıgöklü Mahallesi’nde ulaşımı rahatlatacak 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 13 ilçede sürdürülen yol yapım ve onarım projeleri kapsamında, bu kez Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi’nde sahaya indi. Mahallede altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yolların yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatan ekipler, mevcut yollarda bulunan kilitli parke taşlarının söküm işlemlerine başladı. Ekipler, altyapıdan kaynaklı bozulmaların giderilmesinin ardından bölgede sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

Toplam 5 kilometrelik güzergâhta yapılacak sıcak asfalt çalışmasıyla mahalle sakinlerinin ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında, hem araç trafiği daha güvenli ve konforlu bir hale gelecek hem de mahalle daha modern bir görünüme kavuşacak. Çalışmaların, kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.