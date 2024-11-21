Sokak hayvanları için tasarlanan ve örnek proje olması hedeflenen ‘Evcil Köy’e her yaştan öğrenci misafir oldu.

Her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayan ‘Evcil Köy’ de ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ziyaretçiler keyifli anlar yaşadılar. Sokak hayvanlarını seven ve onlara ilgi gösteren öğrenciler, patili dostlarla mutlu dakikalar geçirdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın hayata geçirdiği ‘Evcil Köy’ projesinde sokağa terk edilmiş canlılar yeniden güvenilir bir ortama kavuştu. Proje tamamlandığında veteriner kliniği ve mama üretim tesisinin de faaliyete geçeceği bu tesiste gelinen son aşama hakkında Kazım Arslan bilgi verdi.

“Barınak ismini özellikle kullanmıyoruz”

“Evcil Köy’deyiz. Barınak ismini özellikle kullanmıyoruz. Evcil hayvanların burada her türlü barınmasını, bakımını, sağlık hizmetlerini sağlamak üzere bir çalışma başlattık. Çünkü evcil hayvanların bizim merhametimize emanet edilmiş canlılar olduğunu düşünüyoruz. Onların da burada bizimle beraber yaşamaya hakları olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de burada hummalı bir çalışmamız var” ifadelerini kullanan Arslan, proje hakkında diğer ayrıntılara da değindi.

“Evcil hayvan hastanesi inşaatımız 7-8 ay içerisinde bitecek”

“Evcil hayvan hastanesi inşaatımız var. İnşallah 7-8 ay içerisinde bitecek. Yine idari binamız olacak. Devamında mama üretimi dahil komple bir tesis olacak burası. Burada sokak hayvanlarının, evcil hayvanların barınmasını, beslenmesini sağlayacağız. Sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağız. Bu çalışmalarımızın başlamasıyla birlikte Yozgatlı hemşehrilerimizin bu projeye sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bugün yine yüzlerce misafirimiz var. Okullardan gruplar halinde öğrencilerimiz, evlatlarımız geliyor. Yine sivil toplum kuruluşlarından gelenler burayı sürekli ziyaret ediyor. Hiçbir şekilde burayı boş bırakmıyorlar. İnsanların evcil hayvanlara karşı bakış açılarını biraz daha değiştirmiş olacağız” dedi.

“Evcil Köy’de piknik alanı da olacak”

Evcil Köy’ü ziyaret etmek için aracı olmayan okullara yardımcı olduğunu ve ulaşım imkanı sağlandığını belirten Başkan Arslan, devamında ‘Evcil Köy’ün bir piknik alanı olacağını söyledi. “Önümüzdeki bahardan itibaren burası bir piknik alanı olacak. Burada hayvanlar ve insanlar iç içe keyif içinde yaşamanın yolunu bulmuş olacaklar” cümlelerini kullandı.