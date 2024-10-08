İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda ilde yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, afetlerin etkilerini en aza indirmek için kamu, özel sektör ve vatandaşların iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü programı çerçevesinde Video Konferans Sistemi (VSK) üzerinden İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Özkan, kentte yaşanabilecek afet risklerine karşı kurum müdürleri ile istişarede bulunduklarını söyledi.

Deprem bölgesinde bulunan Anadolu coğrafyasının durumunu göz önüne aldıklarını belirten Yozgat Valisi Özkan, Yozgat genelinde öncelikli risk değerlendirmelerinin başında eski binaların bulunduğunu ifade etti. Kent genelinde sel ve su baskınlarının yanı sıra şiddetli rüzgara bağlı çatı uçmalarına dair risk planlarının da bulunduğunu aktaran Vali Özkan, bu çerçevede belediye ve il özel idaresi ekipleriyle ortak çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına yönelik tedbirlerin de konuşulduğu toplantı da Vali Özkan, afetlerden uzak bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunarak vatandaşları da tedbirli olmaları noktasında uyardı.