Büyük Anadolu Sağlık Grubu’na bağlı hastaneler hizmet sektöründe 30. yılını kutlamaya hazırlanırken, Samsun’daki tüm sağlık hizmetlerini tek çatı altında birleştirmek suretiyle güçlenerek hizmetlerine devam ediyor.

Büyük Anadolu Sağlık Grubu ilk hastanesini 1995 yılında İstanbul Şirinevler’de açtı. 1997 yılında Samsun’da hizmete açtığı hastane ile özel sağlık hizmetlerine farklı bir boyut kazandıran grup, uzun yıllardır kaliteli, güvenli ve aile sıcaklığında hizmet sunmaya devam etti. Köklü tecrübesi ile 30. yılına giren Büyük Anadolu Sağlık Grubu’na bağlı Samsun Hastaneleri, artık Samsun’daki tüm sağlık hizmetlerini tek çatı altında birleştirmek suretiyle güçlenerek hizmetlerine devam ediyor.

Sağlık için dokundukları hayatlar ve herkese güzel hatıralar bırakmak için yola çıktıklarını ifade eden Büyük Anadolu Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, 30. kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük Anadolu Sağlık Grubu olarak Samsun’da sundukları hizmete, uzun yıllara dayanan deneyim ve köklü sağlık hizmeti geleneği ile yeni, güvenilir, fark oluşturan anlayışla ve daha da güçlenerek devam edeceğiz" dedi.

"Uzman kadroları ile sağlık teknolojisini birleştiren bir hastane olarak hizmet vermeye devam ediyoruz"

Opr. Dr. Yakup Yönten, "Samsun’da 1997 yılında sağlık hususunda attığımız temeller üzerine güvenle inşa ettiğimiz sağlık alanlarımız ve düşüncelerimiz 30. yılda farklı hayaller ve hedeflere dönüşüyor. Uzman kadrolarımız, hasta odaklı yaklaşım ve hasta memnuniyetimiz, şehrin en seçkin noktalarından birinde bulunan hastanemiz, merkezi konumuyla kaliteli sağlık hizmetine erişebilirliği arttırıyor. Hastanemiz yeni yapılandırılan poliklinik ve yataklı servis alanları ile hasta ve hasta yakınları için yüksek konfor sunmakta, deneyimli, çağdaş, yenilikleri takip eden uzman kadroları ile sağlık teknolojisini birleştiren bir hastane olarak hizmet vermeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Hasta odaklı olan hizmet anlayışı

Sağlık turizmi alanında da iddialı olduklarını ve hasta odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Opr. Dr. Yönten, "Hastanelerimizde hasta ve hasta yakınlarımız için en iyi hizmet ve yüksek konfor sunacak şekilde düzenlediğimiz iç mekanlar, hizmetin hastalarımıza daha kaliteli, kesintisiz ve sorunsuz ulaşabilmesi amacıyla ve çalışanlarımız da düşünülerek yeniden dizayn edildi" diye konuştu.

Uluslararası sağlık hizmetleri

‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ ile belgelendirilen Samsun ve Darıca Hastanelerinin sağlık turizmi için gerekli tüm altyapı ve konsepte haiz olduğunun altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, "Samsun ve Darıca’nın merkezinde bulunan hastanelerimiz, mevcut lokasyonları itibarıyla uluslararası havaalanlarına çok yakındır. Bu bağlamda hastanelerimiz kuruluşlarından itibaren sağlık turizmi için gereken şartları sağlamış ve sağlık turizmine tam kapasite ile hizmet verir hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Hastanelerimiz, tıbbın birçok dalında hizmet verecek şekilde planlandı"

Hastane mimarisini konforla birleştirdiklerini belirten Opr. Dr. Yakup Yönten, "Büyük Anadolu Samsun Hastanemiz mimari ve yenileme açısından projelendirilerek, hastalarımızın ve yakınlarının konforu düşünülerek yeniden düzenlenmiştir. Hastanelerimiz tıbbın birçok dalında hizmet verecek şekilde planlandı. Samsun’da 1997 yılından beri hizmet veren Büyük Anadolu Samsun Hastanemize ilaveten ikinci hastanemizi de Büyük Anadolu Samsun Meydan Hastanesi olarak 2008 yılında hizmete açtık ve bugüne kadar kalitemizden ödün vermeden, güveni ve aile sıcaklığını merkeze alarak hizmetimize devam ettik. Bilinmelidir ki özel ya da kamu hastaneleri Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelikleri çerçevesinde sağlık hizmeti sunmaktadır. Bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelikler tüm hastaneler açısından uygulanması gereken kurallar içermektedir. 31 Ocak 2025 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre Meydan lokasyonunda bulunan hastanemizin bina yapısı yeni yönetmeliğe uygun bulunmamış, bu nedenle Meydan Hastanemiz yönetmelikler gereği tahliye edilerek İstasyon mevkiinde bulunan hastanemizin çatısı altında toplanmış, Büyük Anadolu Samsun Hastanesi adıyla hizmet vermeye devam etme kararı alınmıştır. Hangi lokasyonda olursa olsun sunduğumuz sağlık hizmeti hastalığa değil, hastaya odaklı olarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Opr. Dr. Yakup Yönten, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"İyileşmenin yolunun iyi hissetmek ve hissettirmekten geçtiğinin bilinciyle 30 yıldan bu yana kaliteyi ve güveni hastalarına, hasta yakınlarına ve çalışanlarına hissettiren bir kurumun yönetim kurulu başkanı olarak, bizlere güvenen Samsun ve bölge halkına, hastalarımıza ve yakınlarına, kıymetli hekimlerimiz ve çalışanlarımıza, iş birliği yaptığımız kamu ve özel kurumlarımıza, sağlık hizmeti sunarken birlikte yol yürüdüğümüz tüm tedarikçi ve paydaşlarımıza kendim ve hastanelerimizin tüm çalışanları adına teşekkür ederim. Büyük Anadolu Sağlık Grubu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm özverisiyle değerli misafirlerine kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir."